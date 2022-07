Direct

CAN 2022 Féminine: Maroc - Afrique du Sud, la finale en direct

La Marocaine Ghizlane Chebbak et la Sud-Africaine Linda Motlhalo vont s'affronter en finale de la CAN 2022 Féminine. © Courtesy of CAF

Texte par : David Kalfa Suivre 1 mn

Le Maroc, pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations féminine de football (CAN 2022), et l’Afrique du Sud, s’affrontent en finale de la CAN 2022 ce samedi 23 juillet à Rabat. Une rencontre à suivre en direct sur rfi.fr à partir de 20h TU (21h au Maroc, 22h en France).