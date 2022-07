Football: chimiothérapie pour Sébastien Haller qui sera absent plusieurs mois

Les derniers résultats médicaux de l’attaquant ivoirien de Dortmund Sébastien Haller ont révélé samedi 30 juillet une tumeur aux testicules maligne. Il devra suivre une chimiothérapie qui va l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois.

Le Borussia Dortmund devra se passer de sa nouvelle recrue Sébastien Haller, atteint d'une tumeur aux testicules, pendant « plusieurs mois », a annoncé le club allemand. Opéré la semaine dernière, l'international ivoirien de 28 ans a passé des examens histologiques dont les résultats ont révélé une tumeur testiculaire maligne. L'attaquant doit donc suivre un traitement de chimiothérapie. « Sébastien recevra désormais le meilleur traitement possible, a annoncé Sebastian Kehl, directeur sportif de Dortmund. Les chances de guérison sont très bonnes. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de force et d'optimisme et nos pensées l'accompagnent en cette période difficile.»

Sébastien Haller, qui vient de rejoindre le vice-champion d'Allemagne en provenance de l'Ajax Amsterdam pour environ 31 millions d'euros, avait appris le diagnostic le 18 juillet lors du stage d'été des Jaunes et Noirs à Bad Ragaz en Suisse.

Haller, l'attaquant le plus cher de l'histoire du club, devait remplacer la star Erling Haaland partie à Manchester City. Le seul attaquant de pointe de l'effectif de Dortmund est actuellement le prometteur Youssoufa Moukoko, 17 ans.

