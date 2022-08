La CAF reprend de volée le président de Naples pour ses propos sur les joueurs africains

Le producteur de cinéma italien et président du club de football de Naples, Aurelio de Laurentiis, le 8 septembre 2021 lors du 78e Festival international du film de Venise. Joel C Ryan/Invision/AP - Joel C Ryan

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 3 mn

Après l'interview dans laquelle Aurelio de Laurentiis, le président du SSC Napoli, expliquait ne plus vouloir recruter de footballeurs africains à cause de leur participation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), la Confédération africaine de football réagit. Elle dénonce des propos « irresponsables et inacceptables » et appelle l'UEFA à sévir.