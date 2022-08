Ligue 1: le Marocain Azzedine Ounahi reste à Angers avec le Mondial 2022 en vue

L’international marocain a confirmé qu’il ne quitterait pas Angers cette saison. Alors qu’il commence sa deuxième saison dans l’élite française, Azzedine Ounahi pense déjà au Mondial 2022 au Qatar.

« J’ai 22 ans, j’ai une Coupe du monde qui m’attend. On va me donner plus de responsabilités sur le terrain. Je vais être à la hauteur de ce que me demande le coach et de ce que le club attend de moi », a commenté Azzedine Ounahi après la rencontre face à Nantes dimanche 7 août. « J’ai un rôle de différent de la saison dernière. J’étais un jeune qui venait de National. Il fallait que je prouve à tout le monde que je suis un joueur de Ligue 1. J’ai un rôle différent, je suis un leader technique dans l’équipe. Aller en sélection du Maroc m’a aussi permis de prendre plus de responsabilités. Cette saison, ça va être différent pour moi », a aussi indiqué Ounahi.

Le milieu de terrain, né à Casablanca et formé au Raja, avait été ces dernières semaines l’objet de nombreuses convoitises. Lille avait même eu dans l’idée de le faire signer. Mais le président d’Angers, Saïd Chabane, n’avait pas l’intention de lâcher son joueur. En juillet 2021, l’ancien joueur d’Avranches (National), avait paraphé un contrat de quatre années avec Angers.

« C'est un garçon plein de talent et d'avenir. Avec nous, il a fait un match de barrage exceptionnel (un doublé lors de la victoire 4-1 contre la RD Congo en mars ; aller : 1-1). En restant à Angers, je crois qu'il a pris une sage décision. Là, au moins, il va jouer, travailler. (…) Pour la Coupe du monde, tout dépend de lui. Mais il doit prendre conscience qu'il peut faire une belle carrière » a expliqué le sélectionneur marocain Vahid Halilhodžić à L’Équipe.

Azzedine Ounahi a honoré sa première cape avec les Lions de l’Atlas en janvier 2022 à l'occasion du premier match de la CAN 2022 face au Ghana. Ounahi fait partie d'une jeune génération talentueuse qui commence à prendre de l'ampleur en sélection marocaine.

