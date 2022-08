Le tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine a été effectué mardi 9 août. Retrouvez le programme des rencontres.

Publicité Lire la suite

La Confédération africaine de football a procédé mardi 9 août au tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine. Vingt-six rencontre sont au programme. Le TP Mazembe (RD Congo), le Raja et le Wydad Casablanca (Maroc), Al-Ahly (Egypte), l’Espérance de Tunis (Tunisie) et les Mamelodi Sundowns sont dispensés de ce premier tour. Le Wydad Casablanca qui a un bilan exceptionnel dans la compétition de clubs africains de renom, culminant avec une victoire 2-0 sur Al Ahly d'Égypte en mai dernier lors de la finale 2022 grâce à deux buts de Zouhair el Moutaraji, est une nouvelle fois attendu. L'équipe de Casablanca a également battu Ahly lors du match décisif pour le titre 2017, puis a atteint la finale une fois, les demi-finales deux fois et les quarts de finale une fois avant de soulever à nouveau le trophée.

Les matchs aller auront lieu entre le 9 et le 11 septembre prochains, les manches retour une semaine plus tard. Le second tour préliminaire, qui verra les clubs exemptés entrer en lice, se tiendra du 7 au 9 octobre et du 14 au 16 octobre.

PRÊTS! 🤩



Les tours préliminaires #TotalEnergiesCAFCL sont déterminés. 📋 pic.twitter.com/EzFlmxATUC — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC_fr) August 9, 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne