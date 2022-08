Ligue 1: le Guinéen Mohamed Bayo lourdement puni par Lille pour son écart de conduite

L'attaquant guinéen du Losc, Mohamed Bayo, le 12 août 2022 face à Nantes au Stade de la Beaujoire. AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Transféré du Clermont Foot à Lille mi-juillet pour plus de 12 millions d'euros, Mohamed Bayo s'est mis à la faute samedi 20 août. L'international guinéen a été photographié dans un établissement nocturne, alors que quelques heures plus tard, dimanche, son club devait affronter le PSG en Ligue 1. L'attaquant a été écarté pour ce match, et au micro du diffuseur Amazon Prime Vidéo, Olivier Létang, le président du Losc, a lâché avant le coup d'envoi : « C'est un manque de respect vis-à-vis du club, un manque de respect vis-à-vis du staff technique et aussi de nos supporters. On était, avec le coach (Paulo Fonseca), très agacés, voire furieux de ce comportement qui pour nous n'est pas tolérable. » Selon une source proche du club et citée par l'AFP lundi 22 août, Mohamed Bayo, 24 ans, a écopé d'une amende de 75 000 euros. Il est, en outre, mis à disposition de l'équipe réserve jusqu'à nouvel ordre.