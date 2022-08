Mercato: le Burkinabè Bertrand Traoré va chercher le rebond à Istanbul Basaksehir

Le capitaine du Burkina Faso, Bertrand Traoré, avant la demi-finale de la CAN face au Sénégal au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, le 2 février 2022.

Après une dernière saison très difficile à Aston Villa, Bertrand Traoré change d'air. L'attaquant international burkinabè a été prêté pour une saison au club turc d'Istanbul Basaksehir. Il a été officiellement présenté lundi 22 novembre.

Publicité Lire la suite

Nouvelle destination pour Bertrand Traoré. Après l'Angleterre (Chelsea, Aston Villa), les Pays-Bas (Vitesse Arnhem, Ajax Amsterdam) et la France (Olympique lyonnais), l'attaquant va découvrir le football turc. Samedi 20 août, le club d'Istanbul Basaksehir a annoncé un accord avec Aston Villa pour le prêt du joueur pour cette saison 2022-2023. Comme prévu, le Burkinabè a été présenté à la presse lundi 22 août.

« Le choix était clair dans ma tête, je voulais venir à Basaksehir », avait déclaré le capitaine des Étalons du Burkina Faso samedi, à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul, où des supporters étaient présents pour l'accueillir. Bertrand Traoré et Aston Villa étaient à la recherche d'une solution, après une saison 2021-2022 très compliquée.

Transféré de Lyon aux Villains à l'été 2020, l'attaquant polyvalent avait signé une première année de bonne facture sous les ordres de Dean Smith, entraîneur à l'époque. En 38 matches toutes compétitions confondues, il avait trouvé le chemin des filets à 8 reprises et délivrés 7 passes décisives.

Emmanuel Adebayor l'a conseillé

Mais le dernier exercice a ressemblé à un véritable calvaire. Miné par les blessures, Bertrand Traoré n'a pu prendre part qu'à 10 matches toutes compétitions confondues, pour aucun but marqué et aucune passe décisive donnée. Steven Gerrard, nommé coach fin 2021, ne comptant plus sur lui, le Burkinabè a décidé de relever un nouveau défi.

Celui qui portera le n°9 en Turquie a expliqué avoir reçu plusieurs offres durant le mercato estival, mais que c'est bien celle de Basaksehir qui a retenu son intérêt. Il a notamment pris conseil auprès d'Emmanuel Adebayor ; le Togolais avait porté les couleurs d'Istanbul Basaksehir entre 2017 et 2019. « Il m'a dit de bonnes choses à propos de ce club », a confié Bertrand Traoré.

Le buteur, âgé de 26 ans, est l'une des nombreuses recrues de la formation coachée par Emre Belozoglu cet été. Avant lui, Istanbul Basaksehir a notamment fait venir le meneur de jeu allemand Mesut Özil. Le club, connu pour ses liens étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, a terminé à la quatrième place de la Süper Lïg la saison dernière. Qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue Europa, il a déjà écarté le Maccabi Netanya (Israël) et le Breidablik Kopavogur (Islande). Son dernier adversaire et le club belge d'Antwerp (1-1 à Istanbul le 18 août, match retour en Belgique le 25 août).

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne