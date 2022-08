Ligue 1: l'Algérien Islam Slimani est Brestois

L'attaquant algérien Islam Slimani, le 19 janvier 2015. AP - Themba Hadebe

Islam Slimani retrouve avec Brest le championnat français qu’il a déjà connu à deux reprises récemment, à Monaco et Lyon. « Je ne visais pas spécialement la France, ça s’est fait au feeling. Je sais que la Ligue 1 est physique, qu’il faut faire beaucoup d’efforts et se battre à tous les matches pour gagner des points. Mais je pense savoir quoi faire pour être performants ici. En tout cas, je suis prêt ! », a déclaré l’international algérien sur le site du club. Slimani a pris part à sa première séance d’entraînement jeudi 25 août et portera le numéro 13. L’attaquant retrouve en Bretagne deux coéquipiers de sélection, en l’occurrence Youcef Belaïli et Haris Belkebla. Islam est d’ailleurs le meilleur buteur des Fennecs avec 41 réalisations en 88 matches.