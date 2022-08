Deux matches amicaux en Corée du Sud pour le Cameroun

Texte par : RFI Suivre

Le Cameroun a officialisé son programme de préparation pour le Mondial 2022 au Qatar. Les Lions Indomptables affronteront l’Ouzbékistan le 23 septembre, puis la Corée du Sud quatre jours plus tard. Les deux rencontres se tiendront respectivement à Goyang et Séoul, en Corée du Sud. Le Cameroun défiera le Brésil, la Serbie et la Suisse dans la poule G lors du prochain Mondial.