Foot: l'attaquant du Barça Aubameyang victime d'un vol à main armée

Pierre-Emerick Aubameyang après son but face à Osasuna, le 13 mars 2022. AFP - JOSEP LAGO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'attaquant du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang a été victime d'un vol à main armée à son domicile dans la nuit de dimanche à lundi 29 août, a-t-on appris auprès du club espagnol. « Il va bien. Effrayé mais bien », a indiqué à l'AFP une source interne au club, en confirmant les informations de plusieurs médias espagnols sur ce violent cambriolage. Selon le quotidien El Pais, au moins quatre hommes ont pénétré dans la maison de l'international gabonais à Castelldefels, près de Barcelone, en passant par le jardin. Armés de pistolets et de barres de fer, ils ont menacé Aubameyang et sa femme et ont frappé le joueur. Les voleurs se sont enfuis en voiture après avoir forcé Aubameyang à ouvrir son coffre-fort afin de dérober les bijoux qui étaient à l'intérieur, détaille encore le journal.