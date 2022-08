Tunisie: Hannibal Mejbri prêté à Birmingham City, du temps de jeu en plus

L'international tunisien Hannibal Mejbri part chercher du temps de jeu en Championship anglaise (deuxième division). Manchester United a annoncé le prêt de son jeune milieu de terrain à Birmingham City jusqu’à la fin de la saison.

Publicité Lire la suite

Arrivée au centre de formation de Manchester United en provenance de Monaco en 2019, Hannibal Mejbri n’a pas eu de place au sein de l'équipe première des Red Devils. Le milieu de terrain de 19 ans a été prêté pour la saison à Birmingham City, en Championship. Le club de deuxième division anglaise ne disposera pas d’option d’achat sur l’international tunisien (16 sélections), qui a joué à deux reprises en Premier League la saison dernière. Avec les moins de 23 ans de Manchester United, il a été nommé meilleur joueur de la saison 2020-2021. À quelques mois de la Coupe du monde, Hannibal Mejbri espère du temps de jeu pour être sur la liste des Aigles de Carthage.

Très en vue lors de la Coupe arabe

Appelé pour la première fois en équipe nationale de Tunisie en 2021, Hannibal Mejbri honore sa première sélection le 5 juin, contre la République démocratique du Congo. Il est sélectionné pour la Coupe arabe. Au Qatar, il est nommé homme du match lors de la troisième rencontre de groupe contre la sélection émiratie (victoire tunisienne 1-0). Il est nommé une nouvelle fois homme du match lors de la demi-finale contre l'Égypte (victoire 1-0). Il participe à la quasi-totalité (88 minutes) du temps réglementaire de la finale de la Coupe arabe remporté par l’Algérie, avant d'être remplacé par le sélectionneur Mohamed Ali Ben Romdhane.

À 18 ans, Hannibal Mejbri vivait sa première compétition internationale. « Ça donne envie de se qualifier pour la Coupe du monde, on voit les infrastructures ici, c'est top », s'était enthousiasmé l'ancien Monégasque à l’époque. Aujourd’hui, c’est une place dans le groupe qui devient sa priorité. En début d’année, testé positif, le jeune milieu de terrain manquait le début de la CAN au Cameroun. Hannibal Mejbri faisait partie de la liste des trois nommés par la Confédération africaine de football pour le titre Jeune joueur de l'année, remporté par le Sénégalais Pape Matar Sarr.

« Il ne faut pas avoir peur de choisir l’Afrique même si les conditions ne sont pas les mêmes qu’en Europe. Si tu aimes ton pays ou tes origines, pourquoi avoir peur de représenter ces origines ? Moi j’ai pris cette décision, j’ai ouvert la porte, ceux qui veulent venir, venez. Ceux qui optent pour un autre choix, je respecte. La France, c’est bien aussi. Pour moi, c’est un choix du cœur. Et personne ne peut discuter un choix du cœur », a-t-il expliqué à Onze Mondial. Avant de choisir la Tunisie, il comptait plusieurs sélections avec les U16 et U17 tricolores.

Hannibal Mejbri, natif d'Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne, évoluait avec les jeunes du Paris FC avant de rallier le centre de formation de Monaco en 2018 et de vivre son premier transfert un an plus tard, vers Manchester United, pour 10 millions d’euros.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne