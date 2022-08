Maroc: Regragui succède à Halilhodzic au poste de sélectionneur avant le Mondial 2022

Walid Regragui a été présenté en tant que sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc, ce 31 août 2022. Il succède au Bosnien Vahid Halilhodzic, écarté le 11 août, à seulement 12 semaines de l’entrée en lice des Lions de l’Atlas la Coupe du monde au Qatar.

Vahid Halilhodzic a bien été écarté - après une séparation « à l’amiable » - de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc. Et Walid Regragui lui a bien succédé en tant que patron des Lions de l’Atlas. Ce qui ressemblait encore à une rumeur il y a quelques mois – qui avait même été démentie par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) le 10 juillet dernier – est finalement arrivé : le jeune technicien (46 ans) dirigera donc les Marocains durant la prochaine Coupe du monde, prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022.

« Le public marocain attend de bons résultats. On espère faire de grandes choses, a-t-il déclaré lors de sa présentation officielle, ce 31 août 2022. On va tout donner pour vous rendre heureux ». La mission s’annonce toutefois compliquée pour l’ancien défenseur de Toulouse, Ajaccio, Dijon, Grenoble (France) et Santander (Espagne). Celui qui est né en France et qui y a fait l’essentiel de sa carrière de joueur professionnel (1999-2009) devra en effet qualifier la sélection marocaine pour les huitièmes de finale face à des nations telles que la Croatie (23 novembre), la Belgique (27 novembre) et le Canada (1er décembre).

« Nous sommes tous derrière Walid Regragui dans sa nouvelle mission à la tête de l'équipe nationale, a affirmé le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa. On lui souhaite bonne chance et bon courage ». L’intéressé, qui a fait ses débuts sur le banc avec le FUS Rabat (2014-2020) puis s’est exilé à Al Duhail au Qatar (2020-2021), s’est surtout taillé une jolie réputation en remportant la dernière Ligue des champions africaine avec le Wydad Casablanca (2021-2022).

Au point de se voir offrir un contrat de quatre ans avec le Maroc. « J'ai actuellement un projet à court terme, l'objectif étant de se préparer pour la Coupe du monde », a expliqué celui qui a porté les couleurs marocaines à 45 reprises. « Je ne peux pas changer la base de l'équipe qui existe, mais je vais apporter une ou deux touches », a-t-il promis, alors que de nombreux fans marocains réclament depuis plusieurs mois les retours du milieu Hakim Ziyech et du défenseur Noussair Mazraoui, en froid avec Halilhodzic.

