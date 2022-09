CAN 2025: la CAF n’est pas venue «retirer l’organisation à la Guinée»

RFI

La Confédération africaine de football est en visite en Guinée, pays qui doit abriter la CAN 2025. Mercredi 31 août, la délégation de la CAF a rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports guinéen, Lansana Béa Diallo, et le chef d’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, à la tête de la délégation, a déclaré : « Nous ne sommes pas venus pour retirer l’organisation à la Guinée ». Et d’ajouter : « Nous sommes venus pour voir si la Guinée a des propositions pour convaincre la CAF de lui faire toujours confiance pour l’organisation de cette CAN 2025. » Lundi 29 août, les autorités guinéennes avaient indiqué que la CAN 2025 était élevée au rang « d’intérêt national et prioritaire ».