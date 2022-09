Ligue 1: Seko Fofana prolonge à Lens

Le Lensois Seko Fofana. AFP - FRANCOIS LO PRESTI

Texte par : RFI Suivre

Courtisé par de nombreux clubs dont le Paris SG, le milieu international ivoirien du RC Lens Seko Fofana a finalement prolongé son contrat d'un an avec les Sang et Or, mercredi 31 août. La signature a été faite sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis dans la foulée de la belle victoire de Lens contre Lorient (5-2), synonyme de 2e place au classement après cinq journées, pendant une grande animation son et lumière. Son bail, qui expirait en 2024, durera donc jusqu'en 2025. « Je n'avais pas l'impression d'avoir terminé mon histoire ici », a indiqué Fofana. L'international ivoirien, qui avait mis la sélection entre parenthèses, a annoncé en juillet dernier qu'il était à nouveau disponible et devrait donc figurer dans la prochaine liste de Jean-Louis Gasset, le nouveau sélectionneur des Éléphants.