Ligue des champions : les Ivoiriens Kessié et Sylla buteurs

Les Ivoiriens Franck Kessié et Abakar Sylla ont respectivement marqué pour le FC Barcelone et le Club Bruges en Ligue des champions, ce 7 septembre 2022. Le Camerounais André-Frank Zambo Anguissa également, avec Naples.

GROUPE A

Naples (Italie) – Liverpool (Angleterre) 4-1

Le Nigérian Victor Osimhen et le Camerounais André-Frank Zambo Anguissa ont fait souffrir le Liverpool d’un Mohamed Salah transparent en Italie. Osimhen a tiré sur le montant gauche des Reds au bout de 45 secondes, a provoqué un penalty (qu’il a ensuite raté), a servi ses partenaires sur un plateau. Le Prix Marc-Vivien Foé 2020 a dû en revanche quitter ses coéquipiers dès la 41e minute, touché aux adducteurs. Zambo-Anguissa, de son côté, a marqué, grâce à un une-deux et à un tir croisé. Son compatriote, Joël Matip est entré en jeu pour Liverpool et a ainsi coulé avec le navire anglais.

Ajax Amsterdam (Pays-Bas) – Glasgow Rangers (Ecosse) 4-0

L’Ajax du défenseur nigérian Calvin Bassey et surtout du jeune milieu ghanéen Mohammed Kudus s’est régalée. Kudus a d’ailleurs scoré d’un puissant tir croisé du gauche. Il a été remplacé en toute fin de rencontre par l’attaquant néerlando-ghanéen Brian Brobbey.

GROUPE B

Club Bruges (Belgique) – Bayer Leverkusen (Allemagne) 1-0

Soirée magique pour l’Ivoirien de 19 ans Abakar Sylla, élu homme du match après son coup de tête décisif face au Bayer. Une rencontre qui aura donc été plus à l’avantage des Africains du club belge (les Ghanéens Denis Odoi et Kamal Sowah, ainsi que le Nigérian Raphael Onyedika) qu’à ceux du club allemand (le Néerlando-Ghanéen Jeremie Frimpong et l’Ivoirien Odilon Kossounou).

Atletico Madrid (Espagne) – FC Porto (Portugal) 2-1

L’Atletico du latéral mozambicain Reinlido a battu sur le fil le FC Porto du défenseur nigérian Zaidu.

GROUPE C

FC Barcelone (Espagne) – Viktoria Plzen (République tchèque) 5-1

Premier match en Ligue des champions avec le FC Barcelone et première réalisation pour l’Ivoirien Franck Kessié, le milieu de terrain ouvrant le score pour le Barça d’un coup de tête. A noter que le Nigérian Fortune Bassey est entré en jeu pour Plzen.

Inter Milan (Italie) – Bayern Munich (Allemagne) 0-2

S’il a réalisé quelques parades de grande classe, le gardien de but camerounais de l’Inter Milan André Onana s’est en revanche fait avoir sur un dribble de l’Allemand Leroy Sané. Le Sénégalais Sadio Mané, lui, n’a pas marqué pour le Bayern, butant d’ailleurs sur Onana. Mais il a offert plusieurs caviars à ses partenaires.

GROUPE D

Tottenham (Angleterre) – Olympique de Marseille (France) 2-0

L’exclusion du défenseur congolais Chancel Mbemba, excellent avant son tacle en position de dernier défenseur sur Heung-min Son, a été le tournant de match. Le défenseur ivoirien Eric Bailly, appliqué lui aussi avant cela, n’a pu empêcher le Brésilien Richarlison d'inscrire un doublé de la tête. De son côté, le latéral portugais d’origine cap-verdienne Nuno Mendes a été tout aussi actif que brouillon pour l'OM. Les milieux Amine Harit (Maroc) et Pape Gueye (Sénégal), entrés en jeu, n’ont par ailleurs rien changé à l’affaire. Côte Spurs, le Malien Yves Bissouma et l’Anglo-Congolais Japhet Tanganga ont fait leurs apparitions.

Eintracht Francfort (Allemagne) – Sporting Portugal (Portugal) 0-3

Les Franco-Camerounais Evan N’Dicka et Junior Dina Ebimbe ainsi que le Franco-Congolais Randal Kolo Muani et le Germano-Ghanéen Ansgar Knauff se sont pris une claque défensivement pour le premier match de Ligue des champions de l’histoire du club allemand.

