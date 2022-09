Supercoupe d'Afrique 2022: la RS Berkane sacrée face au Wydad

𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦!



🇲🇦 The 2021/22 #TotalEnergiesCAFCC champions claim the 2022 #TotalEnergiesCAFSC for the first time ever! 🏆



Well done, @RSBfootball! 👏 pic.twitter.com/L9STqfiJJS