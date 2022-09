Mercato 2022: à l’Est, du nouveau pour de nombreux joueurs africains

Le Congolais Cédric Bakambu. AFP - FABRICE COFFRINI

Texte par : David Kalfa Suivre 3 mn

De nombreux joueurs Africains, comme le Congolais Cédric Bakambu, le Malien Diadie Samassekou, le Nigérian Peter Etebo, le Camerounais Nicolas Ngamaleu ou le Guinéen Momo Yansane, ont profité d’un marché estival des transferts qui s’achève plus tard dans des ligues, situées à l’est ou au sud de l’Europe (Grèce, Turquie, Russie, etc.) ainsi que du golfe persique (Arabie saoudite, Émirats Arabes Unis, etc.) pour se trouver un nouveau club.