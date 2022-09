Amicaux: Salah voit triple avec l'Égypte, la RDC battue par le Burkina

Le capitaine du Burkina Faso, Bertrand Traoré, avant la demi-finale de la CAN face au Sénégal au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, le 2 février 2022. AP - Sunday Alamba

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Outre les matches de préparation au Mondial du Ghana contre le Brésil (défaite 0-3) et du Maroc contre le Chili (victoire 2-0), plusieurs sélections africaines ont disputé des matches amicaux, vendredi 23 septembre. L'Égypte, après des dernières prestations décevantes en juin, a relevé la tête en battant le Niger 3-0, grâce à un triplé signé Mohamed Salah. L'Algérie a battu la Guinée sur le score de 1-0 ; Islam Slimani a porté son record de buts avec les Fennecs à 42 unités. Au Maroc, le Burkinabè Bertrand Traoré a inscrit le seul but du match contre la RDC (1-0). Le Mali a battu la Zambie (1-0) et le Cap-Vert a eu le dernier mot contre Bahreïn (2-1). Pas de vainqueur entre l'Éthiopie et le Soudan (1-1), et entre la Guinée équatoriale et le Rwanda (0-0).