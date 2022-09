Coupe du monde 2022: le Maroc version Regragui dompte le Chili en match de préparation

Le Marocain Sofiane Boufal après son but inscrit face au Chili, en match amical, le 23 septembre 2022 à Cornella-El Prat, en Espagne. REUTERS - ALBERT GEA

Avant d'affronter la Croatie, la Belgique et le Canada lors du Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre), le Maroc a prévu de se mesurer au Chili et au Paraguay en matches de préparation. Et pour sa première sortie en tant que sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui a goûté à la victoire, vendredi 23 septembre, face à la sélection chilienne. À Cornella-El Prat, en Espagne, les Marocains ont battu le Chili (2-0) avec des buts de Sofiane Boufal sur penalty (66e) et d'Abdelhamid Sabiri (78e). Dans les rangs chiliens, le capitaine Gary Medel et le Marseillais Alexis Sanchez étaient titulaires. Prochain match pour le Maroc : le 27 septembre, à Séville, face au Paraguay.