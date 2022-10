CHAN 2023: le tirage au sort complet des cinq groupes de la phase finale

Le tirage au sort du septième Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2023) s'est tenu samedi 1er octobre à Alger, à un peu plus de trois mois du rendez-vous en Algérie. La sélection algérienne se retrouve dans un groupe A qui semble à sa portée, tandis que le Maroc, vainqueur des deux derniers titres, aura notamment pour adversaire dans le groupe C le novice malgache.

Le tableau de la phase finale du CHAN 2023, du 13 janvier au 4 février, est désormais connu. Le tirage au sort des 18 nations qualifiées a été fait à Alger en présence notamment de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. L'Algérie, en tant que pays organisateur, a été placé d'office dans le groupe A, tandis que le Maroc, vainqueur des deux dernières éditions, s'est retrouvé dans le groupe C.

Les boules et le hasard n'ont pas réservé d'adversaires très coriaces aux Fennecs. Certes, ils auront face à eux la Libye, titrée en 2014 et quatrième en 2018. Mais les Libyens ont déçu lors de la dernière édition, où ils furent éliminés dès le premier tour. L'Éthiopie (deux participations, deux éliminations au premier tour) et le Mozambique (une participation, une élimination au premier tour) complètent le groupe A.

RDC, Côte d'Ivoire et Sénégal dans le même groupe

Le groupe B aura beaucoup d'intérêt avec la République démocratique du Congo, sacrée en 2009 et en 2016, et deux sélections ambitieuses avec la Côte d'Ivoire (troisième en 2016) et le Sénégal (quatrième en 2009). L'Ouganda, de son côté, fait office de Petit Poucet. Les Cranes portent le record de participations à six – tout comme la RDC – mais vont espérer franchir enfin le premier tour.

Dans le groupe C, le dernier à quatre équipes, il y aura un choc des extrêmes entre les champions marocains d'une part et les novices malgaches d'autre part. Madagascar est, en effet, la seule sélection à faire ses premiers pas dans le CHAN. Le Ghana, qualifié pour la première fois depuis sa finale perdue en 2014 (plus une autre en 2009), et le Soudan, troisième lors de ses deux participations en 2011 et en 2018, complètent ce groupe.

Le Mali, finaliste malheureux à l'issue du précédent CHAN, est dans le groupe D avec l'Angola et la Mauritanie, deux équipes a priori modestes. Quant au groupe E, il est composé du Cameroun, du Congo-Brazzaville et du Niger.

Le tirage complet :

Groupe A (Alger) : Algérie, Libye, Éthiopie, Mozambique

Groupe B (Annaba) : RDC, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal

Groupe C (Constantine) : Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana

Groupe D (Oran) : Mali, Angola, Mauritanie

Groupe E (Oran) : Cameroun, Congo-Brazzaville, Niger

