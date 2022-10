Serie A: un Zambo Anguissa en forme conforte la première place de Naples

Le milieu de terrain camerounais André-Franck Zambo Anguissa, auteur d'un doublé sous les couleurs de Naples contre le Torino, le 1er octobre 2022 en Serie A. REUTERS - CIRO DE LUCA

Texte par : RFI

Auteur d'un doublé express face au Torino, André-Franck Zambo Anguissa a grandement contribué à la victoire du Napoli (3-1), samedi 1er octobre, lors de la 8e journée du championnat d'Italie. Le Camerounais a rapidement ouvert le score de la tête, à la 6e minute, avant de remonter seul plus de la moitié du terrain et d'aller faire trembler les filets une deuxième fois, à la 12e minute. Ce sont ses deux premiers buts en Serie A, quelques semaines après avoir débloqué son compteur contre Liverpool en Ligue des champions. « Si les buts viennent, je suis content, pour moi et pour ma famille, mais le plus important, c'et de faire mon travail pour mon équipe », a commenté le milieu de terrain au micro de DAZN. Avec ce succès, Naples conforte sa première place au classement avec 20 points (six victoires, deux nuls, aucune défaite) devant l'Atalanta Bergame (17 points, un match en moins) et l'Udinese (16 points, un match en moins).