Buteurs Ligue des champions UEFA: Mané brille avec le Bayern Munich

Lors de la troisième journée de la C1, mardi 4 octobre, plusieurs joueurs africains ont brillé sur les pelouses européennes, notamment Sadio Mané, buteur et passeur avec le Bayern Munich.

Le Bayern Munich n’a pas fait dans la dentelle face au Viktoria Plzen, en battant largement les Tchèques (5-0). L’international sénégalais Sadio Mané a mis le ballon au fond des filets à la 28e minute pour inscrire le troisième but du Bayern. L’ancien joueur de Liverpool ouvre son compteur en C1 cette saison. Il s’est aussi illustré sur le deuxième but de Leroy Sané en étant passeur décisif. Convaincant à Milan contre l'Inter (2-0) et à domicile contre le FC Barcelone, le Bayern a ajouté un troisième succès en C1 cette saison, malgré les absences de Joshua Kimmich et de Thomas Müller, testés positifs au Covid samedi. Entré à la 46e minute, l’international camerounais et Éric Choupo-Moting a inscrit le 5e et dernier but du club bavarois (59e).

Marseille a enfin glané ses premiers points au Vélodrome, à huis clos, face au Sporting Portugal (4-1). Sur une magnifique tête, l’international marocain Amine Harit inscrit le deuxième but marseillais (16e). Le Congolais Chancel Mbemba a joué les attaquants de pointe pour marquer le quatrième but marseillais (84e).

L’Égyptien Mohamed Salah a doublé la mise avec Liverpool contre les Glasgow Rangers sur penalty à la 53e minute. Liverpool s'impose 2-0.

Avec l’Ajax Amsterdam, le Ghanéen Mohammed Kudus a ouvert le score face à Naples dès la 9e minute. Mais les Napolitains ont largement réagi en remportant la rencontre 6-1. Un autre Ghanéen, Kamal Sowah, a aussi le premier but pour Bruges face à l’Atlético de Madrid. Le club belge l’emporte 2-0.

Avec une tête piquée au premier poteau, le Nigérian Zaidu Sanusi du FC Porto a trompé le portier du Bayer Leverkusen en seconde période (69e). Les Portugais s’imposent 2-0 face aux Allemands.

