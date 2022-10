Ligue des champions : Aubameyang buteur, Mahrez frustré

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a marqué avec Chelsea sur le terrain de l’AC Milan, ce 11 octobre 2022 en Ligue des champions, tandis que l’Algérien Riyad Mahrez a vécu une soirée frustrante avec Manchester City sur la pelouse du FC Copenhague.

Publicité Lire la suite

GROUPE E

Dinamo Zagreb (Croatie) – RB Salzbourg (Autriche) 1-1

Le RBS du milieu franco-centrafricain Lucas Gourna-Douath et du défenseur franco-centrafricain Oumar Solet a décroché le nul en Croatie.

AC Milan (Italie) – Chelsea (Angleterre) 0-2

Réduits à dix contre onze dès la 18e minute, les Milanais ont souffert, malgré les efforts du défenseur franco-congolais Pierre Kalulu, du milieu algérien Ismaël Bennacer, puis du défenseur sénégalais Fodé Ballo (entré en jeu).

A l'inverse, tout s’est simplifié pour le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, le défenseur anglo-sierra-léonais Trevoh Chalobah et surtout l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier a jailli au second poteau pour marquer face à l’AC Milan, son premier club professionnel. Son troisième but en six rencontres avec les Blues.

GROUPE F

Chakhtior Donetsk (Ukraine) – Real Madrid (Espagne) 1-1

Le Burkinabè Lassina Traoré s’est beaucoup démené en pointe de l’attaque ukrainienne et a même tiré sur le sommet de la transversale madrilène en deuxième période, d'une frappe en déséquilibre.

Celtic Glasgow (Ecosse) – RB Leipzig (Allemagne) 0-2

Le défenseur franco-guinéen Mohamed Simakan, le milieu malien Amadou Haidara et le défenseur sénégalais Abdou Diallo ont décroché un succès précieux dans l’ambiance du Celtic Park.

GROUPE G

FC Copenhague (Danemark) – Manchester City (Angleterre) 0-0

Riyad Mahrez a déjà vécu des meilleures rencontres avec Manchester City, c’est un euphémisme. Un premier but des Citizens a été invalidé (suite à un recours à la VAR) parce qu’il a dévié le ballon de la main, au départ de l’action. Puis l’Algérien a raté un penalty, le portier adverse Kamil Grabara détournant sa frappe. Enfin, l’ailier a quitté le terrain dès la 32e minute, Pep Guaradiola décidant de le remplacer, suite à l’exclusion de son coéquipier Sergio Gomez.

Pour le club danois, le milieu nigérian Paul Mukairu est entré durant les arrêts de jeu.

Borussia Dortmund (Allemagne) – FC Séville (Espagne) 1-1

Tanguy Nianzou Kouassi a été le héros d’un FC Séville qui avait également les Marocains Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri pour titulaires. Le défenseur franco-ivoirien a en effet marqué d’un coup de tête décroisé, face au club allemand.

GROUPE H

Maccabi Haïfa (Israël) – Juventus Turin (Italie) 2-0

Victoire de prestige pour le défenseur franco-congolais Dylan Batubinsika et le milieu nigérien Ali Mohamed. Le défenseur sénégalais Abdoulaye Seck et l’attaquant congolais Mavis Tchibota sont entrés en jeu face à une Juve à la peine.

Paris Saint-Germain (France) – Benfica Lisbonne (Portugal) 1-1

Le Marocain Achraf Hakimi a livré une prestation solide dans son couloir droit, pour le PSG. L’attaquant franco-camerounais Hugo Ekitike a fait son entrée en jeu et a ainsi disputé son tout premier match en Ligue des champions.

Côté lusophone, le Portugais d’origine angolaise Florentino était titulaire ans l’entrejeu.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne