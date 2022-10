Ligue des champions: triplé de Salah et retour en avant d'Osimhen

Soirée faste de Ligue des champions pour les joueurs africains, ce 12 octobre 2022. L’Egyptien Mohamed Salah a inscrit un triplé pour Liverpool en l’espace de six minutes, le Sénégalais Sadio Mané a ouvert le score pour le Bayern Munich, le Nigérian Victor Osimhen a retrouvé le chemin des filets avec Naples, tandis que le Germano-Togolais Faride Alidou a scoré pour l'Eintracht.

GROUPE A

SSC Naples (Italie) – Ajax Amsterdam (Pays-Bas) 4-2

Folle soirée à Naples, surtout pour le club italien, même si son milieu camerounais André-Frank Zambo Anguissa – solide, jusque-là – est sorti en début de période, visiblement blessé. Dans la foulée, Victor Osimhen a fait son grand retour avec Naples après plus d’un mois d’absence. Après un but (logiquement) refusé pour hors-jeu, l’avant-centre a trouvé la faille en chipant le ballon des pieds adverses et en marquant dans la cage désertée pour le 4-2. Fou de joie, le Nigérian a retiré son maillot et le masque de protection qu’il porte d’habitude et a couru vers des supporters napolitains qui l’adorent.

Dans les rangs ajacciens, la satisfaction est venue du latéral nigérian Calvin Bassey qui a déposé le ballon sur la tête de Davy Klaassen pour le 2-1, ainsi que du penalty arraché par l’attaquant néerlando-ghanéen Brian Brobbey et transformé par Steven Bergwijn. A noter, en revanche, que la nouvelle star de l’Ajax, l’attaquant ghanéen Mohammed Kuddus, a été plus discrète que d’habitude.

Rangers (Ecosse) – Liverpool FC (Angleterre) 1-7

Les Glasgow Rangers du Zambien Fashion Sakala ont été humiliés à domicile par le Liverpool de Mohamed Salah. L’Egyptien, remplaçant au coup d’envoi, est entré en jeu à 3-1 pour les Reds. Il s’est alors livré à un incroyable festival, marquant trois fois de suite en l’espace de six minutes : un tir depuis un angle fermé, sur la droite ; puis deux frappes enroulées subtiles. Avec cinq réalisations en tout, le voici co-meilleur buteur de la compétition avec le Norvégien Erling Haaland et le Polonais Robert Lewandowski.

GROUPE B

Atletico Madrid (Espagne) – Club Bruges (Belgique) 0-0

Qualification pour les huitièmes de finale pour le club belge qui a « battu » l’Atletico à son propre jeu en décrochant un nul au forceps en Espagne. L’exclusion de l’attaquant ghanéen Kamal Sowah – suite à une contestation – n’a pas empêché le Bruges du défenseur ivoirien Abakar Sylla, du défenseur ghanéen Denis Odoi, du milieu nigérian Raphael Onyedika et du défenseur angolais Clinton Mata (entré en jeu) de tenir tête à la bande du latéral mozambicain Reinildo et du milieu centrafricain Goeffrey Kondogbia.

Bayer Leverkusen (Allemagne) – FC Porto (Portugal) 0-3

Le Franco-Marocain Amine Adli repart frustré de cette rencontre après avoir eu un but refusé et s’être procuré plusieurs occasions franches. Son match a néanmoins été nettement moins pénible que celui du défenseur burkinabè Edmond Tapsoba et celui du défenseur ivoirien Odilon Kossounou. Ce dernier a été pris de vitesse par les attaquants adverses. Le Nigérian Zaidu, lui, était présent dans les rangs portugais.

GROUPE C

FC Barcelone (Espagne) – Inter Milan (Italie) 3-3

Le gardien de but camerounais André Onana en a pris trois de la part du Barça, dont deux du Polonais Robert Lewandowski. Mais le portier de l’Inter n’a pas grand-chose à se reprocher sur ces trois occasions. L’Ivoirien Franck Kessié a fait son apparition pour Barcelone en deuxième période.

Viktorian Plzen (République tchèque) – Bayern Munich (Allemagne) 2-4

Un une-deux Sadio Mané-Leon Goretzka a permis au Sénégalais de lancer les débats d’un tir à bout portant. Le Bayern Munich du latéral marocain Noussaïr Mazraoui (titulaire) et de l’attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting (remplaçant) n’a toutefois pas vécu un match tranquille. Rien cependant de comparable avec la rencontre, forcément difficile, vécue par le défenseur béninois du club tchèque, Mohamed Tijani.

GROUPE D

Tottenham (Angleterre) – Eintracht Francfort (Allemagne) 3-2

Le Germano-Togolais Faride Alidou a entretenu l’espoir d’un match nul en réduisent le score à 3-2 d’un gros coup de tête pour le Francfort du défenseur franco-camerounais Evan Ndicka, du milieu franco-camerounais Eric Junior Dina Ebimbe et de l’attaquant franco-congolais Randal Kolo Muani. Le Malien Yves Bissouma est entré pour Tottenham vers l’heure de jeu.

Sporting Portugal (Portugal) – Olympique de Marseille (France) 0-2

Amine Harit a été un poison pour le Sporting de l’attaquant ghanéen Fatawu Issahaku et du défenseur portugais d’origine bissau-guinéenne Flávio Nazinho. Le milieu offensif marocain a provoqué un penalty et offert une passe décisive. Le scénario du match a ainsi permis à Marseille de faire sortir le défenseur ivoirien Eric Bailly (averti) et de donner du temps de jeu au milieu burkinabè Issa Kaboré et au milieu sénégalais Pape Gueye. Le défenseur congolais Chancel Mbemba, lui, a disputé l’intégralité de la rencontre.

