Franck Dumas n'est plus l'entraîneur du Tout Puissant Mazembe

COMMUNIQUE DE PRESSE 1/2



Ce samedi 15 octobre 2022, @moise_katumbi et Franck DUMAS, se sont séparés à l’amiable.

Le pdt a remercié le coach pr le travail accompli et lui a souhaité un bon parcours. DUMAS exprimé ses souhaits de plein succès au TPM et à ses supporters.