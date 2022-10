Ballon d'Or: le premier Prix Socrates du footballeur engagé remis au Sénégalais Sadio Mané

Le Sénégalais Sadio Mané, buteur face à Leipzig en Supercoupe d'Allemagne. Le 30 juillet 2022. REUTERS - MATTHIAS RIETSCHEL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Sénégalais Sadio Mané a reçu lundi 17 octobre le « Prix Socrates » décerné pour la première fois lors de la cérémonie du Ballon d'Or, et destiné à mettre en lumière les footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. L'attaquant du Bayern Munich et de la sélection sénégalaise a été récompensé pour son investissement dans le développement de son village natal de Bambali, dans le sud du Sénégal, où il a notamment encouragé l'égal accès des garçons et des filles à la pratique du football. Le joueur de 30 ans y a également financé un hôpital et a promis, à l'issue d'un match de gala en juin 2022, de doter d'une pelouse synthétique le terrain de football de ce village de Casamance. « Merci tout le monde. Je suis vraiment très content d'être là et même si parfois je suis peut-être un peu timide, je suis content de faire tout ce que je fais pour toutes ces personnes chez moi (au Sénégal) pour que la vie soit meilleure », a déclaré Sadio Mané.