Ligue 1: Saîf-Eddine Khaoui, ou la confiance retrouvée

Actuellement à la 8e place du Championnat de France, la surprenante équipe de Clermont, qui affronte Brest, lanterne rouge, le 23 octobre pour le compte de la 12e journée, compte dans ses rangs l’international tunisien Saîf-Eddine Khaoui. À 27 ans, le meneur de jeu, qui fait les beaux jours du club auvergnat, devrait s’envoler au Qatar dans quelques semaines pour sa deuxième Coupe du monde après la Russie en 2018.

Depuis le début de saison, l’ancien marseillais enchaîne les bonnes prestations avec le club auvergnat qu’il avait rejoint à l’été 2021. La saison dernière, le natif de Paris avait disputé 23 matchs de championnat pour un seul but. Mis au placard par l’OM durant plusieurs saisons, le voilà épanoui, alors que se profile la grande échéance du Qatar. Avec 2 buts et 2 passes décisives en 10 rencontres depuis le début de saison, Saîf-Eddine Khaoui a retrouvé de la confiance.

Une stabilité qui fait du bien

« Aux entraînements, je bosse dur. Je me sens bien. La clé ? C'est que j'ai pu faire une préparation complète avec le groupe et enchaîner une deuxième saison au sein du même club, ça joue clairement sur mes performances. Cette stabilité me fait du bien. C'est un tout, je me sens libéré », explique le joueur à L’Équipe.

Pour la première fois de sa carrière, Saîf-Eddine Khaoui reste deux saisons de suite dans le même club. Avec Marseille, il faisait sa préparation avant d’être envoyé en prêt (Caen, Troyes). Celui qui explique avoir « tout donné » pour l’OM s’est retrouvé sur la touche au moment de l’arrivée de Rudi Garcia. Il est passé de la Ligue 1 à la CFA. Il avait pourtant fait vibrer les supporters marseillais avec un doublé face à Nice en avril 2021.

Celui qui avoue avoir besoin de « stabilité » devrait vivre un hiver heureux avec le Mondial. D’ailleurs, il garde en tête l’excitation de la rencontre face à la Belgique en 2018, en Russie, dans le vestiaire avant le coup d’envoi. Avec les Aigles de Carthage, il va tenter de surprendre dans un groupe où figurent le Danemark, l’Australie et la France, championne du monde en titre.

Déjouer les pronostics au Mondial

« On est souvent sous-estimé, comme lors de la dernière CAN. On a finalement sorti le Nigeria en huitièmes (1-0) que tout le monde voyait comme le favori. À la Coupe du monde, on n'est pas attendu comme d'autres sélections. Et je crois que cette position nous permet en général d'être plus dangereux », dit-il à L’Équipe. Et d’ajouter à propos de la troisième rencontre face aux Bleus.

Ça va être un match incroyable. Je pense qu'on va être poussé par le public au Qatar. Si j'ai la chance d'être au Mondial et de jouer ce match, ça serait quelque chose de spécial. J'ai grandi en France, j'y vis, j'y joue au foot... Les liens sont forts pour ma famille. C'est clairement un match très important pour la Tunisie. On va tout faire pour le gagner. C'est une question de fierté. On veut montrer une Tunisie conquérante, capable de battre les meilleures nations. Croyez-moi, il y aura une grande détermination de notre côté. En 2002, le Sénégal l'avait déjà fait (victoire 1-0 contre la France en match d'ouverture). On va essayer déjouer les pronostics. C'est le dernier match de la poule, il faut qu'on arrive avec la possibilité de jouer ce match comme une finale.

Formé au Tours FC, Saïf-Eddine Khaoui, qui se distingue particulièrement sur coups de pied arrêtés, était arrivé à Marseille en 2016 avec peu de références. Il totalisait seulement 39 matchs de Ligue 2 à 21 ans. L’OM, qui traversait une période économique compliquée, s’était attaché les services du Franco-Tunisiens pour une durée de cinq années. Désormais loin de la Méditerranée, il rêve d’une place au soleil.

