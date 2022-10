Mondial 2022: forfait du milieu du Maroc Imran Louza, blessé avec son club

Le milieu international marocain Imran Louza, touché à la cheville gauche lors d'un match de son équipe de D2 anglaise de Watford mercredi 20 octobre, est forfait pour le Mondial 2022 au Qatar, ont annoncé le joueur et son sélectionneur Walid Regragui. Louza, 23 ans, qui compte dix sélections avec les Lions de l'Atlas, souffre d'une « fracture » de la cheville, a déclaré Regragui sur la radio marocaine spécialisée Mars. L'international marocain a confirmé la gravité de sa blessure sur les réseaux sociaux. « Des nouvelles dures à accepter (...) L'un de mes rêves les plus grands s'est envolé. Je n'ai pas d'autre choix que de me relever et de me battre », a notamment commenté le Franco-Marocain, formé au FC Nantes, une équipe avec laquelle il a disputé une soixantaine de matches en Ligue 1.