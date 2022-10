Ligue 1: Brest demande une enquête après des soupçons d'insultes racistes envers Slimani

L'attaquant algérien Islam Slimani, le 19 janvier 2015. AP - Themba Hadebe

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Stade Brestois a demandé lundi 24 octobre une enquête sur des insultes racistes dénoncées par son attaquant Islam Slimani contre le capitaine clermontois Johan Gastien, qui s'était défendu dimanche d'avoir tenu ces propos. « C'est grave de se faire traiter de "sale blédard". Moi je suis fier d'être blédard, je suis fier d'être Algérien (...). Mais c'est le capitaine. Je trouve que c'est grave d'entendre encore ça », a indiqué Slimani face à la presse. Dans un communiqué, Brest a apporté « tout son soutien à son joueur Islam Slimani, qui lui a rapporté avoir été victime d'insultes racistes » dimanche lors de la victoire brestoise, à Clermont (3-1). Le club « ne saurait accepter de tels dérapages », a-t-il ajouté. Il « se met dorénavant à la disposition des instances et demande à la Commission de Discipline de faire la lumière sur ces faits ». Dimanche, Slimani s'est plaint auprès du 4e arbitre d'avoir été insulté. Après avoir vivement démenti en zone mixte, Gastien a reçu le soutien de son club, qui a publié une photo de ses joueurs avec un genou à terre contre le racisme en janvier 2020. « Je me sens profondément atteint dans mon intégrité d'homme après de telles accusations. Cela ne correspond aucunement à mes valeurs et à mon éducation », a insisté Gastien dans le communiqué du club.