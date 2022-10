Ligue des champions UEFA: le doublé du Sénégalais Abdoulaye Seck face au PSG

Si Paris a largement dominé le Maccabi Haïfa au Parc des Princes mardi 25 octobre pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes (7-2), le Sénégalais Abdoulaye Seck s’est illustré en inscrivant un doublé face aux Parisiens.

Publicité Lire la suite

Goupe E

RB Salzbourg - Chelsea

Seul le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang était dans le onze de départ pour Chelsea. Le gardien Édouard Mendy (Sénégal) et le Marocain Hakim Ziyech étaient sur le banc. Aubameyang a eu trois occasions en première période, dont une tête à la 26e minute. À la 32e minute, l’ancien joueur de Dortmund tente une frappe à l'entrée de la surface, facilement dégagée par le gardien. Juste avant la pause, le gardien Köhn sauve encore les siens après une nouvelle frappe cadrée du Gabonais. En seconde période, Aubameyang est trouvé dans la profondeur côté gauche et frappe une fois qu'il entre dans la surface, Köhn sort et dévie le ballon en corner (52e). Du côté de Salzbourg, le Malien Youba Diarra faisait partie des remplaçants. Aubameyang est sorti à la 75e minute. Le Marocain Hakim Ziyech est entré en jeu à la 88e minute. Chelsea est qualifié pour les huitièmes de finale (2-1).

Dinamo Zagreb - AC Milan

Pour l’AC Milan, l’Algérien Ismaël Bennacer a commencé la rencontre. Le Sénégalais Fodé Ballo-Touré était sur le banc. Milan l'a emporté 4-0 et en profite pour prendre la deuxième place devant le RB Salzbourg.

Groupe F

RB Leipzig - Real Madrid

Le Malien Amadou Haidara, milieu de terrain, a commencé la rencontre face au Real Madrid. Les Madrilènes se sont inclinés 3-2.

Celtic Glasgow - Shakhtior Donetsk

L’attaquant burkinabè Lassina Traoré était sur la pelouse au coup d’envoi. Match nul :1-1.

Groupe G

Séville FC - FC Copenhague

Pour Séville, l’attaquant Marocain Youssef En-Nesyri a ouvert le score à la 62e minute. Blessé, il a été remplacé à la 70e minute. Le gardien marocain Yassine Bounou était sur le banc. Pour le FC Copenhague, le Nigérian Paul Mukairu était aussi remplaçant sur la feuille de match. L'équipe de Copenhague est désormais éliminée de toute compétition européenne alors que Séville peut encore rêver des huitièmes après cette victoire 3-0.

Borussia Dortmund - Manchester City

Alors que Manchester City était déjà qualifié pour les huitièmes de finale avant le coup d’envoi, l’Algérien Riyad Mahrez était titulaire pour son cinquième match en C1 cette saison. Le Fennec et les Skyblues se déplaçaient du côté du BVB avec l'objectif d'assurer la première place du groupe G. Les deux clubs se sont quittés sur un nul (0-0).

Groupe H

PSG - Maccabi Haïfa

Très en vue sur le côté droit, le Marocain Achraf Hakimi a débuté la rencontre avec le PSG. Pour le Maccabi Haïfa, le Nigérien Ali Mohamed et le Sénégalais Abdoulaye Seck étaient aussi titulaires. Seck a inscrit un but en première période à la 38e minute d’une tête à bout portant après les premiers trois buts parisiens (Messi, Mbappé et Neymar). En seconde période, Abdoulaye Seck a fait exulter les supporters du Maccabi en inscrivant un doublé de la tête (50e). Le joueur passé par Diambars découvre la Ligue des champions. Il a disputé dans la capitale son cinquième match dans la plus grande compétition européenne et y a donc inscrit ses deux premiers buts. Paris s'est imposé 7-2 et file en huitièmes de finale. « Si on continue comme ça avec nos attaquants, on peut aller loin », a commenté sur RMC Sport Achraf Hakimi.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne