Ligue des champions UEFA: Sadio Mané buteur avec le Bayern Munich

Titulaire avec le Bayern Munich, l'international sénégalais Sadio Mané a inscrit son troisième but en C1 cette saison ce mercredi 26 octobre pour le compte de la 5e journée. Son ancien coéquipier Mohamed Salah à lui ouvert le score pour Liverpool sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam.

Groupe A

Ajax Amsterdam – Liverpool

Titulaire avec Liverpool, l’Égyptien Mohamed Salah avait déjà marqué 5 buts avant ce déplacement à Amsterdam. Le Pharaon était à deux buts de Steven Gerrard, meilleur marqueur des Reds en compétition européenne, et à trois buts de Didier Drogba meilleur buteur africain en C1. Ce soir, il a ouvert le score avant la fin de la première période de l'intérieur du gauche, pour son 6e but dans la compétition (42e). Pour Amsterdam, le ghanéen Mohammed Kudus était sur le banc et le Nigérian Calvin Bassey titulaire. Liverpool s'impose 3-0.

Naples - Glasgow Rangers

Aucun joueur africain a été titularisé lors de cette rencontre. Naples qui a gagné ses 11 derniers matches toutes compétitions confondues, a ouvert très rapidement le score grâce à l’attaquant argentin Giovanni Pablo Simeone. Il a doublé la mise cinq minutes plus tard. Naples termine la rencontre face aux Écossais 3-0.

Groupe B

Club Bruges - FC Porto

Le défenseur ivoirien Abakar Sylla et le milieu Raphael Onyedika (Nigeria) étaient sur la feuille de match pour Bruges. Du côté de Porto, aucun joueur africain n’a pris part à la rencontre. Grâce à un mauvais dégagement d'Onyedika, Uribe a servi Evanilson qui a marqué le deuxième but de Porto. Abakar Sylla, lui, a pris un carton jaune, tout comme Onyedika qui est venu bousculer Otavio sur le côté droit de la pelouse. Le FC Porto a largement battu Bruges (3-0).

Atlético de Madrid - Bayer Leverkusen

L’international centrafricain a débuté la rencontre avec l’Atlético Madrid. Le Burkinabè Edmond Tapsoba aussi pour le Bayer Leverkusen.

Groupe C

Inter Milan - Viktoria Plzen

Le Camerounais André Onana était titulaire comme gardien pour L’Inter Milan. Le Béninois Mohamed Tijani était sur la pelouse au coup d’envoi alors que le Sénégalais Modou Ndiaye était sur le banc. Lors du match aller, l'Inter Milan s'était imposé 2-0 face au Viktoria Plzen, lors de la 2e journée de la Ligue des Champions. Blessé après un coup au visage, Mohamed Tijani a été remplacé à la 52e minute. Milan s’est imposé une nouvelle fois : 4-0. Le club lombard file en huitièmes de finale et scelle l'élimination du FC Barcelone, qui devra se contenter de la Ligue Europa au printemps.

FC Barcelone - Bayern Munich

Le Barça a appris avant le coup d'envoi de la rencontre son élimination de C1 avec la large victoire de l'Inter Milan qui envoie les Blaugranas en Ligue Europa. Barcelone dit adieu à la C1 dès la phase de groupes pour la deuxième saison d'affilée. Le Sénégalais Sadio Mané a ouvert le score en première période pour Munich avec une frappe croisée du droit (10e). Il totalise trois buts cette saison en C1. Le Marocain Noussair Mazraoui (Bayern Munich) après une faute sur Alex Balde a écopé d'un carton jaune (16e). Le Camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting a doublé la mise pour le Bayern en croisant une frappe du droit à la 31e minute. Le Bayern l'emporte 3-0.

Groupe D

Eintracht Francfort – OM

Pour l’OM, le Congolais Chancel Mbemba a débuté la rencontre. Il a servi involontairement Kolo Muani qui a marqué le deuxième but de Eintracht Francfort à la 27e minute. Marseille a perdu ses cinq derniers déplacements européens chez un club allemand sans trouver le chemin des filets. Sa seule victoire à l'extérieur contre un club d'outre-Rhin remonte à décembre 2011 en Ligue des champions chez le Borussia Dortmund (3-2). L'OM tombe à la quatrième place du groupe après avoir perdu 2-1.

Tottenham - Sporting Portugal

Le Malien Yves Bissouma était sur le Banc au coup d’envoi pour Tottenham.

