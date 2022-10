Beach soccer: intouchable, le Sénégal s'adjuge la CAN pour la 7e fois

L'hégémonie du Sénégal sur le beach soccer (football de plage) se poursuit en Afrique. Les Lions sénégalais ont remporté, vendredi 28 octobre, la 7e CAN de leur histoire en dominant l'Égypte en finale (2-2, 6 tirs au but à 5). Les champions d'Afrique et leurs adversaires battus joueront la Coupe du monde 2023.

Qui peut mettre un terme à la domination sénégalaise sur le beach soccer africain ? Personne pour l'instant. En tout cas pas les Égyptiens. Les Pharaons, qui s'étaient inclinés le 23 octobre face à l'ogre lors de la phase de groupe (6-4), ont livré un beau combat en finale vendredi à Vilankulo, au Mozambique. Ils ont même brièvement mené au score avant de se faire rejoindre.

Pour la première fois depuis 2015, le titre s'est joué aux tirs au but. Il y a sept ans, aux Seychelles, l'exercice avait été fatal au Sénégal, battu et détrôné par Madagascar. Cette fois, la pièce est tombée du bon côté pour eux. Aucun joueur n'a failli parmi les cinq premiers tireurs de chaque côté. Mais Al Seyni Ndiaye, le gardien sénégalais, a plongé du bon côté et sorti le tir de Mohamed Abdelnaby Aly Aly Hassan « Loha », le sixième tireur égyptien. Et Ninou Jean Paul Diatta a inscrit derrière l'ultime tir au but, celui de la victoire (2-2, 6 tirs au but à 5).

Seydina Diagne meilleur joueur et meilleur buteur

C'est le 4e titre consécutif pour les Lions de la Téranga, après ceux de 2016, 2018 et le dernier en 2021 (édition retardée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19). Et c'est aussi leur 7e sacre en 11 Coupes d'Afrique des nations de beach soccer. « Ce fut une compétition avec beaucoup d'équipe à l'avenir prometteur. C'est un jour de fête, alors fêtons ! », a déclaré Mamadou Diallo, le sélectionneur du Sénégal, sur le site de la Confédération africaine de football.

Les Sénégalais ont aussi fait le plein au niveau des distinctions individuelles. Al Seyni Ndiaye a reçu le titre de meilleur gardien, tandis que Seydina Diagne « Mandione » a terminé à la fois meilleur joueur et meilleur buteur (10 buts inscrits).

L'Égypte, 3e des CAN 2006, 2011, 2016 et 2018, disputait sa première finale. Elle est vice-championne d'Afrique et donc qualifiée pour la Coupe du monde, comme le Sénégal. Le prochain Mondial aura lieu en 2023 dans un lieu encore à déterminer : ce sera soit aux Émirats arabes unis, soit à Bahreïn, soit aux Seychelles. Si l'archipel est choisi, ce serait la première fois que l'Afrique accueillerait la Coupe du monde de beach soccer.

