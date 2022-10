Serie A: retour en fanfare pour le Nigérian Victor Osimhen avec Naples

Absent pendant un peu plus d'un mois après une blessure, Victor Osimhen est très efficace depuis son retour. Le Nigérian a marqué à chacune de ses apparitions en octobre et reste sur un triplé en Serie A avec Naples, solide leader. Le voilà en tête du classement des buteurs.

En cette fin octobre, presque quatre mois après le début de la saison, il ne reste que trois équipes des cinq championnats européens les plus importants (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie) encore invaincues dans leur division : le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Naples.

Après 12 journées en Serie A, les Napolitains sont de solides leaders avec 32 points au compteur (10 victoires, 2 nuls). Ils ont cinq points d'avance sur leurs premiers poursuivants, la Lazio Rome et l'Atalanta Bergame, alors que l'on est presque au tiers de la saison.

Une bonne situation domestique à laquelle il faut ajouter un carton plein en Ligue des champions, où le Napoli caracole en tête du groupe A avec cinq victoires en cinq matches et une qualification déjà acquise pour les huitièmes de finale. Sportivement, tout baigne pour le club italien. Et Victor Osimhen n'est pas étranger à cette excellente phase.

Une reprise empreinte de réussite...

Lors de sa première saison, en 2020-2021, il avait subi quelques pépins physiques mais avait quand même inscrit 10 buts en 30 apparitions. La saison dernière, en 2021-2022, l'ancien Lillois avait à nouveau souffert de blessures mais avait progressé, avec 18 buts en 32 matches. Et depuis le début de cette saison 2022-2023, l'attaquant hausse encore le ton, en particulier ces deux dernières semaines.

En août et septembre, Victor Osimhen fut assez discret, ne scorant qu'à deux reprises. Puis, une blessure à l'ischio-jambier droit, début septembre en Ligue des champions contre Liverpool (4-1), l'a laissé sur le flanc pendant plus d'un mois. Mais depuis son retour, le 12 octobre en C1 face à l'Ajax Amsterdam, les chiffres s'affolent.

Entré en jeu contre les Néerlandais, l'attaquant international a verrouillé le beau succès de Naples en inscrivant le dernier but (4-2). Il a ensuite récidivé en championnat d'Italie contre Bologne (3-2) et contre l'AS Rome (1-0). Face à la Roma, Victor Osimhen a avalé le défenseur Chris Smalling et décoché une jolie demi-volée victorieuse en fin de rencontre, dans un Stadio Olimpico d'un coup muet.

... avec le festival contre Sassuolo

Samedi 29 octobre, le Super Eagle a fait encore plus fort en inscrivant un triplé, son tout premier avec le Napoli, facile vainqueur de Sassuolo (4-0). Depuis son arrivée en Europe en 2017 – Wolfsburg, Charleroi, Lille et donc Naples –, Victor Osimhen n'avait jamais marqué trois buts en un seul match avant cette rencontre-ci.

L'automne se veut radieux pour lui et son équipe. C'est la 8e victoire consécutive de Naples, dont la dernière défaite toutes compétitions confondues remonte à avril dernier (21 matchs d'affilée). Et le lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2020, lui, a rejoint l'attaquant de Bologne Marko Arnautovic en tête du classement des buteurs de Serie A avec 7 buts, lesquels ont été inscrits avec un temps de jeu plus faible que celui de l'Autrichien.

L'homme aux six réalisations sur les quatre derniers matches a tenu à saluer Luciano Spalletti, son entraîneur. Dans un entretien accordé au média DAZN, le Nigérian a déclaré : « Cette saison, le coach m'accorde autant de confiance possible et je suis vraiment heureux de pouvoir travailler sous ses ordres et qu'il me donne le maximum de confiance dont j'ai besoin. » L'attaquant se dit « heureux » de sa réussite actuelle et entend bien continuer sur cette lancée. La saison est encore longue, mais avec des cracks comme Victor Osimhen ou comme le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia dans ses rangs, Naples peut légitimement viser un sacre en Serie A après lequel le club court depuis 1990.

