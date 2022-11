Mondial 2022: vers un forfait du Sénégalais Sadio Mané?

Après s’être blessé lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême mardi 8 novembre, le Sénégalais Sadio Mané pourrait ne pas disputer pas la Coupe du monde au Qatar selon le quotidien français L’Équipe. La Fédération Sénégalaise n’a pour le moment pas communiqué sur cette information.

Mardi 8 novembre, le Bayern Munich avait déroulé contre le Werder Brême (6-1), mais avait vu son international sénégalais Sadio Mané sortir sur blessure (rotule droite) dès la 21e minutes, à douze jours de début de la Coupe du monde. Un gros point noir pour la soirée pour des Munichois et surtout des supporters sénégalais.

Indisponible quatre semaines ?

L’ancien joueur de Liverpool ne sera pas sur les pelouses du Qatar, une triste nouvelle pour le Lion de la Téranga qui a terminé sur la deuxième marche du podium du dernier Ballon d’Or derrière le Français Karim Benzema. Le champion d'Afrique 2022 et finaliste de la Ligue des champions 2022 s'est allongé sur la pelouse, a été soigné et a tenté de reprendre sa place, avant de faire signe à son entraîneur de le remplacer.

« Je ne peux pas dire précisément ce qu'il a. Il a pris un coup sur la rotule droite, mais pour l'instant je ne peux pas en dire plus. Je ne l'ai pas vu après le match, j'espère que ce ne sera pas trop grave », avait expliqué Nagelsmann le coach du Bayern après la rencontre, dans l'attente des examens supplémentaires à réaliser mercredi. Selon le quotidien français L’Équipe, Sadio Mané souffre en réalité d'un tendon et serait indisponible quatre semaines.

Cette blessure arrive au plus mauvais moment alors que le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé doit annoncer vendredi 11 novembre sa liste pour le Mondial-2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), avec un premier match pour le Sénégal contre les Pays-Bas dès le 21 novembre. Le Sénégal est placé dans le groupe A en compagnie du Qatar, de l'Équateur et des Pays-Bas. Sadio Mané avait joué la Coupe du monde en 2018 en Russie et les Lions étaient sortis au premier tour.

