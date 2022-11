CHAN 2023 en Algérie: Calendrier et résultats

Le CHAN 2023 aura lieu du 13 janvier au 4 février en Algérie. © CAF on line

Texte par : Farid Achache Suivre 1 mn

Le CHAN 2023 se disputera du 13 janvier au 4 février 2023 dans quatre enceintes : Stade de Baraki (Alger), Stade du 19-mai 1956 (Annaba), Stade Miloud-Hadefi (Oran), et Stade Chahid-Hamlaoui (Constantine). Pour la première fois de l’histoire du CHAN, 18 sélections seront en lice au lieu de 16 habituellement. Les pays sont répartis sur trois groupes de 4 équipes (A, B et C) et deux poules de 3 équipes (D et E). Les deux premiers des groupes de quatre et les premiers des groupes de trois se qualifient pour les quarts de finale.