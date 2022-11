Coupe du monde 2022: le Maroc sans El Haddadi et les frères Mmaee au Qatar

Walid Regragui, le sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc de football. © AFP - FADEL SENNA

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

Walid Regragui, le sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc, a dévoilé une liste de 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Les superstars de la sélection Achraf Hakimi et Hakim Ziyech y figurent, contrairement à l’attaquant Munir El Haddadi et aux frères Ryan et Samy Mmaee.