Coupe du monde 2022: le Ghana avec les frères Ayew et ses espoirs au Qatar

L'attaquant ghanéen Jordan Ayew lors d'un match de la CAN 2022 face au Gabon. AP - Themba Hadebe

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

Otto Addo, le sélectionneur de l’équipe du Ghana, a dévoilé une liste de 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2022 de football (20 novembre-18 décembre). Les frères André et Jordan Ayew y figurent, tout comme la star montante Mohammed Kuddus, mais pas les gardiens de but Joe Wollacott et Richard Ofori, blessés.