Coupe du monde 2022: un groupe de 26 Tunisiens mené par Youssef Msakni

Jalel Kadri, le sélectionneur de l’équipe de Tunisie, a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2022 de football (20 novembre-18 décembre). Au Qatar, les Aigles de Carthage seront menés par l’attaquant-vedette Youssef Msakni.

COUPE DU MONDE 2022 : LES 26 TUNISIENS AU QATAR

Gardiens de but: Aymen Dahmen (Club sportif Sfaxien/Tunisie), Mouez Hassan (Club Africain/Tunisie), Béchir Ben Said (US Monsatir/Tunisie), Aymen Mathlouthi (Etoile du Sahel/Tunisie) Défenseurs: Ali Abdi (Caen/France), Mohamed Drager (FC Luzern/Suisse), Ali Maaloul (Al Ahly/Egypte), Wajdi Kechrida (Atromitos Athènes/Grèce), Nader Ghandri (Club Africain/Tunisie), Yassine Meriah (Espérance Tunis/Tunisie), Bilel Ifa (Kuwait FC/Koweït), Dylan Bronn (Salernitana/Italie), Montassar Talbi (FC Lorient/France) Milieux de terrain: Ellyes Skhiri (FC Cologne/Allemagne), Ghaylen Chaalali (Espérance Tunis/Tunisie), Aissa Laidouni (Ferencváros/Hongrie), Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance Tunis/Tunisie), Ferjani Sassi (Al Duhail/Qatar), Hannibal Mejbri (Birmingham/Angleterre) Attaquants : Youssef Msakni (Al Arabi SC/Qatar), Seifeddine Jaziri (Zamalek/Egypte), Naim Sliti (Ettifaq/Arabie saoudite), Issam Jebali (Odense Boldklub/Danemark), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC/Koweït), Anis Ben Slimane (Bröndby/Danemark), Wahbi Khazri (Montpellier/France).

COUPE DU MONDE 2022: LES AIGLES DE CARTHAGE AU QATAR

