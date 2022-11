Coupe du monde 2022: Sadio Mané définitivement forfait avec le Sénégal

La star du Sénégal, Sadio Mané, a déclaré forfait pour le Mondial 2022 en raison de sa blessure au péroné droit, a annoncé jeudi la Fédération sénégalaise.

L’infime espoir des supporters sénégalais de voir Sadio Mané sur les pelouses du Qatar s’est envolé ce jeudi 17 novembre avec le forfait officiel du joueur touché au péroné droit. C’est le médecin de la sélection sénégalaise, Manuel Afonso, qui a officialisé la nouvelle au cours d’une conférence de presse à Doha. « Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui (jeudi) nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde », a déclaré le médecin de la sélection, le Dr. Manuel Afonso.

Un remplaçant à trouver

Touché au péroné droit avec son club du Bayern Munich, le 8 novembre dernier, le N.10 des « Lions », avait été incorporé dans la liste des Lions pour la Coupe du monde, mais était resté à Munich pour se soigner. Selon l'hypothèse la plus optimiste, Mané aurait peut-être rejoué pour le troisième match de poule, le 29 novembre contre l'Équateur. C’était le mince espoir de tout le Sénégal qui priait pour le joueur, qui lui a offert sa première Coupe d’Afrique en janvier dernier, conduise l’équipe des Lions.

Depuis ce jeudi, le Joueur africain de l’année est sûr de ne pas pouvoir disputer son deuxième mondial. « Une intervention chirurgicale devrait même être programmée très prochainement », a conclu le médecin de la sélection sénégalaise.

Le sélectionneur Aliou Cissé doit désormais lui trouver un remplaçant, il a jusqu'à dimanche, veille de l'entrée du Sénégal dans la compétition, contre les Pays-Bas.

Le Sénégal débute sa Coupe du monde lundi contre les Pays-Bas

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

