Coupe du monde 2022: le Cameroun neutralisé par le Panama pour son dernier match amical

Les Lions indomptables ont fait match nul avec la sélection panaméenne (1-1), vendredi 18 novembre à Abou Dabi. Tout juste entré en jeu en seconde période, Eric-Maxim Choupo-Moting a inscrit le but des Camerounais, qui disputaient leur dernière rencontre de préparation avant le Mondial au Qatar. Un résultat qui n'inspire toujours pas confiance.

Publicité Lire la suite

Neuf jours après avoir fait match nul contre la Jamaïque en amical à Yaoundé (1-1), le Cameroun n'a pas été plus en réussite, vendredi à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, contre une autre sélection de la CONCACAF qui ne disputera pas la Coupe du monde 2022. Le Panama a lui aussi arraché le 1-1 face aux hommes de Rigobert Song.

Le sélectionneur, qui ne pouvait pas compter sur de nombreux cadres dont Eric-Maxim Choupo-Moting le 9 novembre face aux Reggae Boyz, a choisi de laisser l'attaquant du Bayern Munich sur le banc au coup d'envoi. Dans un système en 4-1-4-1, Song a fait confiance à son capitaine Vincent Aboubakar en pointe.

Le joueur d'Al-Nassr, qui n'a plus marqué avec les Lions indomptables depuis sa CAN brillante à domicile, n'a pas été en réussite au cours des 45 premières minutes. À la pause, Rigobert Song a revu ses plans en attaque : exit Karl Toko-Ekambi et Vincent Aboubakar, remplacés respectivement par Georges-Kévin N'Koudou et Eric-Maxim Choupo-Moting.

Choupo-Moting décisif, Onana conseillé par Eto'o

Le buteur bavarois n'a eu besoin que d'une poignée de secondes pour libérer les siens. Incisif pour récupérer un ballon après la pression mise par André-Franck Zambo Anguissa sur un défenseur, l'ex-Parisien a buté une première fois sur le gardien panaméen avant de faire trembler les filets à sa deuxième tentative (48e). Dans la foulée, N'Koudou s'est procuré une bonne occasion mais n'a pu la convertir.

Le Cameroun n'a toutefois pas gardé son avantage très longtemps. Sur un coup franc plein axe, Michael Murillo a trompé la vigilance d'André Onana (55e). Le gardien de l'Inter Milan a peut-être été gêné par le soleil sur ce but encaissé. Samuel Eto'o, le président de la Fecafoot, a-t-il été impliqué dans sa décision de porter une casquette pour le reste du match ? Dans des vidéos qui circulent sur la Toile, on voit l'ancien attaquant dans les tribunes brandir une casquette et faire signe au staff camerounais d'en apporter une à Onana.

Ce dernier match nul n'est, dans tous les cas, pas rassurant pour les Lions indomptables. Battus par l'Ouzbékistan et la Corée du Sud en septembre, tenus en échec par la Jamaïque et désormais le Panama, ils n'ont pas fait le plein de confiance avant le Mondial au Qatar. Les Camerounais ont rendez-vous avec la Suisse le 24 novembre, puis la Serbie le 28 novembre et enfin le Brésil le 2 décembre dans le groupe G.

Coupe du monde 2022 : calendrier et résultats des matches

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne