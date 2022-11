Mondial 2022: la Tunisie comme à la maison

Reportage

La Tunisie affronte le Danemark le mardi 22 novembre pour son premier match de phase de groupes du Mondial 2022. Les Aigles de Carthage devraient être soutenus par un nombre de supporters assez conséquent. La communauté tunisienne compte environ 35 000 ressortissants au Qatar.

De notre envoyé spécial au Qatar,

Venus de Tunis, de Paris, d’Amsterdam, ou vivant à Doha, les supporters tunisiens rencontrés au Qatar n’y vont pas par quatre chemins. Pour eux, les Aigles de Carthage seront comme à la maison. Et les joueurs de Jalel Kadri seront fêtés comme il se doit, avec environ 35 000 expatriés tunisiens au Qatar, et ceux venus du continent africain et d’Europe. « Ceux qui vivent ici ont tous essayé d’acheter des billets », assure Hakim en buvant son café, maillot rouge sur le dos et impatient d’y être.

Profiter de ce rassemblement sportif

« Cela va être une grande fête. Surtout, nous allons essayer d’oublier notre quotidien. Le monde sort meurtri d’une pandémie de Covid et il y a la guerre en Ukraine. Il faut profiter de ce rassemblement sportif et mettre un peu de côté les critiques envers le Qatar. Tous les pays du monde ont des choses à se reprocher », clame de son côté Abdenour, fier de ce premier Mondial dans un pays arabe. À côté de lui, son ami Fayçal acquiesce et avoue : « On se sent un peu comme en Tunisie ici. On entend parler arabe. Il y a beaucoup de gens du Maghreb à Doha avec notamment les Marocains et les Algériens. »

Venu de Tunis, Oussama est joyeux, même s’il avoue que financièrement : « C’est un sacrifice. » Il profite d’être hébergé par un ami sur place. « On l’aime notre équipe de Tunisie », dit-il simplement. L’un d’entre eux qui habite Paris explique qu’il dépensera un peu plus de 2000 euros pour « voir » Wahbi Khazri et ses coéquipiers. « Je vous promets que les tribunes seront tout en rouge. On va chanter, on va danser, on va faire du bruit », avance-t-il. Il s’agit de la sixième participation au Mondial pour la Tunisie, éliminée au premier tour en 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018.

La Tunisie est une équipe souvent difficile à manœuvrer. Lors de leur dernier match de préparation, les Tunisiens ont battu l’Iran 2-0. En juin dernier, les Tunisiens ont remporté la Coupe Kirin – une compétition internationale amicale au Japon – en dominant le Chili et le Japon. « Nous savons qu’il y aura de nombreux Tunisiens dans le stade, et la Tunisie est une grande nation de football. Ce ne sera pas facile », prévient le coach du Danemark Kasper Hjulmand, qui ne veut pas considérer la Tunisie comme l’équipe la plus faible du groupe. « Nous avons l’habitude de jouer sans notre public », tempère le joueur Kasper Schmeichel, gardien de but de l’OGC Nice.

« Nous avons mérité notre qualification »

La déculottée infligée par le Brésil lors du match de préparation de la Tunisie en septembre dernier à Paris est-elle dans les mémoires (5-1) ? La prestation des Aigles de Carthage n’était pas très rassurante, et on peut douter de leurs qualités face à des adversaires solides et expérimentés. Or, au Qatar, c’est le Danemark et la France qui sont au menu de la Tunisie.

Les hommes de Jalel Kadri auront donc fort à faire pour espérer franchir, pour la première fois de leur histoire, le cap de la phase de groupes d’un Mondial. « Un grand merci pour le pays hôte. Nous sommes fiers en tant que pays arabe de voir que nous sommes capables d’organiser un Mondial. Nous voulons bien représenter la nation arabe. Nous allons avoir beaucoup de supporters tunisiens et africains et nous espérons être à la hauteur. Notre équipe est expérimentée. Nous avons mérité notre qualification », assure Jalel Kadri en conférence de presse. « Les supporters sont toujours derrière nous. Nous sommes prêts à leur faire plaisir », conclut l’attaquant Issam Jebali, qui évolue au Danemark.

