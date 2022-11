[Mondial 2022] Le Ghanéen Denis Odoi: «Nous respectons énormément Cristiano Ronaldo mais…»

Entretien

L’équipe du Ghana effectue son retour en Coupe du monde en affrontant le Portugal de Cristiano Ronaldo ce 24 novembre à Doha, dans le groupe H du Mondial 2022. Avec les Black Stars, le défenseur du Club Bruges Denis Odoi veut prendre exemple sur la formation belge qui a déjoué les pronostics en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Denis Odoi, ce que l’Arabie saoudite a réalisé face à l’Argentine (2-1) est-il une source d’inspiration pour vous en vue du match du Ghana face au Portugal ?

Denis Odoi : Bien sûr, voir ce que l’Arabie saoudite a réussi prouve tout simplement qu’il faut jouer tous les matches à fond. Ce n’est pas parce que vous êtes un plus petit pays que votre adversaire que tout est joué d'avance. Et puis, si je me base sur mon expérience, cette saison en Ligue des champions, personne ne nous aurait donnés une chance d’aller en huitièmes de finale. Et pourtant, au bout de quatre matches, nous nous sommes qualifiés. Donc, ce que j’en retiens, c’est que lorsque vous jouez en équipe, vous pouvez tout réussir.

Quelle confiance l’équipe du Ghana a retiré de sa victoire face à la Suisse en match de préparation ?

Je pense que l’équipe a été satisfaite non seulement de cette victoire, mais aussi de la manière dont elle a gagné ce match, de sa performance sur le terrain. Donc, ça n’a pas été qu’une simple victoire, mais également une prestation solide. Mais nous savons que l’équipe du Portugal sera d’un niveau encore supérieur et que le contexte sera différent.

L’équipe du Ghana a beaucoup évolué ces derniers mois, passant d’une élimination dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations à une qualification pour la Coupe du monde. Que pensez-vous de ce parcours ?

Ça a été un parcours positif. Je pense que, parfois, vous devez toucher le fond pour apprendre et je pense que c’est ce qui nous est arrivé. Évidemment, le Ghana a réalisé une très mauvaise performance à la CAN 2021. Mais nous avons à grandir, à partir de cette expérience.

Seuls deux joueurs ghanéens, les frères André et Jordan Ayew, ont déjà goûté à une Coupe du monde. Est-ce que cette inexpérience constitue un handicap pour les Black Stars ?

Évidemment, l’expérience est toujours un atout important. Mais vous avez aussi des gars comme moi qui ont joué la Ligue des champions par exemple et qui tire de l’expérience de ces autres compétitions.

Le Portugal a battu le Nigeria 4-0 en match de préparation, sans Cristiano Ronaldo. Or, ce dernier semble apte à jouer contre le Ghana. Cela est-il inquiétant pour vous ?

Nous respectons énormément Cristiano Ronaldo. Mais peut-être que, parfois, cela change aussi la dynamique du jeu. J'ai regardé le match du Portugal contre le Nigeria. Et bien sûr, avec Ronaldo, vous obtenez une dynamique différente dans votre équipe. Donc, nous verrons ce que cela va apporter.

Propos recueillis en conférence de presse

