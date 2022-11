Coupe du monde 2022: Édouard Mendy, un portier pas en porte-à-faux, mais…

Irrésistible avec son club Chelsea et l’équipe du Sénégal il y a encore quelques mois, Édouard Mendy semble en difficulté durant cette saison 2022-2023. Un manque de réussite qui s’est matérialisé lors de la défaite sénégalaise (2-0) face aux Pays-Bas, dans le groupe A de le Coupe du monde. Pour autant, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, et son capitaine, Kalidou Koulibaly, affichent leur confiance envers le gardien de but, avant un match crucial face au Qatar.

De notre envoyé spécial à Doha,

Il a quitté le stade Al Bayt, le visage fermé. Édouard Mendy a sans doute ressassé ces deux buts encaissés par le Sénégal lors de la défaite 2-0 face aux Pays-Bas, dans le groupe A de la Coupe du monde 2022. Sur ces deux actions néerlandaises, le gardien de but n’a pas été impérial. Sur le but marqué de la tête par Cody Gakpo, le portier a tardé à sortir et a été nettement devancé. Sur celui de Davy Klaassen, le pensionnaire de Chelsea a repoussé péniblement un premier tir de Memphis Depay.

Deux actions qui illustrent le manque d’efficacité et de réussite de celui qui faisait encore figure de meilleur joueur au monde ou presque, à son poste, il y a encore quelques mois. « Édouard va bien, jure pourtant le sélectionneur Aliou Cissé. Il a un mental en acier. Bien sûr qu’on a discuté avec lui, comme on le fait avec la plupart de nos joueurs. Ses qualités ne sont pas en doute. C’est un garçon qui traverse des moments un peu difficiles. Mais je n’ai aucun doute à son sujet et il a entièrement ma confiance ainsi que celle de ses coéquipiers. Et il sera sur le terrain, demain ».

« Il ne faut pas en faire une trop grande histoire »

Une manière pour le technicien de désamorcer une rumeur grandissante, annonçant « Edou » (son surnom) sur le banc des remplaçants, le 25 novembre face au Qatar, alors que de nombreux fans sénégalais n’ont pas été tendres envers Mendy, sur les réseaux sociaux. « Il ne faut pas en faire une trop grande histoire, réclame Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions. S’il y a une défaite, c’est que toute l’équipe est fautive ».

L’ex-joueur du Stade rennais a certes peut-être été déstabilisé par les nombreux changements survenus au sein de son équipe, face aux Pays-Bas, ainsi que par les erreurs de ses partenaires. Mais depuis quelques mois, entre doutes et blessure handicapante à un genou, celui qui est né en France semble avoir perdu cet état de flow [1] qui lui avait permis de porter Chelsea jusqu’au sacre en Ligue des champions et le Sénégal jusqu’à celui à la CAN 2021. « On échange beaucoup avec Édouard, poursuit Kalidou Koulibaly, qui connaît le gardien comme sa poche. On est partenaire en club et frère d’armes en équipe du Sénégal. C’est un joueur très important pour nous. Ça arrive d’avoir des moments comme ça. Je pense qu’Édouard sait ce qu’il a à faire ».

Peut-il néanmoins, en cas de nouvelle contre-performance, se retrouver dans la même situation qu’avec les Blues, où le coach Graham Potter lui a parfois préféré le portier espagnol Kepa ? « Je ne m’inquiète pas, je sais qu’Édouard réalisera un grand match, demain, face au Qatar », insiste Koulibaly.

[1] En psychologie positive, état durant lequel un individu atteint une forme de concentration et de satisfactions optimales.

