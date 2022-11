Coupe du monde 2022: Aïssa Laïdouni, la bonne pioche de la Tunisie

Portrait

Aïssa Laïdouni a réalisé un match parfait avec les Tunisiens face aux Danois. Le milieu défensif a marqué les esprits pour sa première rencontre dans un Mondial et sera attendu pour le match face aux Australiens, samedi 26 novembre.

De notre envoyé spécial au Qatar,

Rêver de la Coupe du monde, Aïssa Laïdouni, gamin de la banlieue parisienne, né à Livry-Gargan, n’en attendait pas autant avec son parcours en dents de scie.

Pour sa découverte d’un Mondial, le joueur de Ferencvaros en Hongrie, formé à Angers, a livré une performance énorme et a même été élu homme du match. Laïdouni a remporté cinq de ses six duels disputés face aux Danois et réussi ses deux tacles. Il a également récupéré huit ballons. International tunisien depuis un an et demi, Aïssa Laidouni est désormais un des atouts du sélectionneur Jalel Kadri.

La Tunisie ou l'Algérie !

Aïssa Laïdouni qui avait espéré enfiler le maillot de l’Algérie, le pays de son père, a brillé avec la Tunisie, la nation de sa mère, qu’il a rejoint en juin 2021. Il avait initialement rejeté un an plus tôt l’appel du pied de la Tunisie, car il s'attendait à ce que Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, lui fasse confiance. L’affaire ne s’est jamais conclue.

« Cela fait un moment qu’il réalise de très bons matches avec la sélection tunisienne et aussi avec son club en Europa Ligue. C’est bon d’avoir des joueurs comme ça. Il a l’esprit de ce groupe qui est solidaire. C’est un exemple pour nous », dit son coéquipier Montassar Talbi au micro de RFI. En 2021, il avait élu meilleur joueur du championnat hongrois.

Aïssa Laïdouni n’en garde pas moins les pieds sur terre : « Ce n’est que le début, on ne va pas s’enflammer, dit-il. C’est bien de recevoir une récompense, mais pour être honnête, je rentre sur le terrain avant tout pour faire plaisir à la sélection. On ne joue pas la Coupe du monde tous les jours ! »

Un parcours incroyable par un joueur qui n’a pas eu la tâche facile : Aïssa Laïdouni n’a joué qu’un seul match de Ligue 1 avec Angers, -son club formateur-, en avril 2016 et a eu du mal à trouver sa voie footballistique. Après Angers, il est en prêt avec Les Herbiers et Chambly, deux modestes clubs de la troisième division française. Il file ensuite en Roumanie en 2018 : sa première expérience dans une équipe de première division européenne. En 2020, il se retrouve en Hongrie et découvre la Ligue des champions, face au Barça de Lionel Messi.

Chouchou du public tunisien ?

Contre le Danemark, le public tunisien l’a acclamé comme s’il était la star de l’équipe des Aigles de Carthage. « Je ne sais pas si je suis le chouchou, mais je suis heureux d’être là. C’est bien de ressentir l’amour des gens », avoue-t-il avec discrétion, presque surpris d’être au centre des débats.

Interrogé par le site internet DZ Foot, Frédéric Reculeau, ancien entraîneur des Herbiers, se souvient d’un joueur qui avait « besoin d’une bouffée d’oxygène pour mettre en avant le talent qu’il avait ». « Il a su saisir la confiance et l’opportunité qu’on lui a données avec le staff, en réalisant une saison intéressante dans un championnat compliqué qu’est le National. Cette expérience l’a aidé à continuer sa progression », ajoute-t-il.

Pour Belgacem Louhichi, qui a été un de ses coéquipiers au Montfermeil FC, Aïssa Laïdouni a les capacités et le mental pour jouer à terme en Ligue 1. Samedi 26 novembre, il sera de nouveau sur le terrain, face à l'Australie, pour la deuxième rencontre des Tunisiens au Qatar.

