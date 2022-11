Coupe du monde 2022: la Tunisie, la France et les fans tunisiens

Après sa défaite face à l’Australie lors du deuxième match de poules (1-0), la Tunisie, dernière du groupe D avant l’ultime journée, affronte la France, mercredi 30 novembre. Les Tunisiens peuvent encore espérer voir le tour suivant pour la première fois de leur histoire. Ils pourront compter une nouvelle fois sur leur public.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial au Qatar,

En prenant le métro tout neuf de Doha, on croise facilement des supporters des Aigles de Carthage. Pour les deux premières rencontres des hommes de Jalel kadri, la communauté tunisienne qui vit au Qatar - environ 35 000 personnes - est venue en nombre au stade. Sans compter ceux qui ont fait le voyage depuis la Tunisie et les quatre coins de l’Europe. Les tribunes de l’Education City Stadium seront une nouvelle fois toute rouge pour cette affiche face aux Bleus.

« Rien n’est impossible pour cette dernière bataille »

Avec son ton monocorde qui ne laisse rien transparaître, le coach a salué ce public en conférence de presse d’avant-match. « Rien n’est impossible pour cette dernière bataille et nous voulons rendre nos supporters heureux », glisse Jalel Kadri. Il ne sera pas contredit par Montassar Talbi, qui lui aussi croit « aux chances » de la Tunisie. Le défenseur central de Lorient sait lui aussi que les fans seront là pour « pousser » la sélection. « Ce sont peut-être les supporters les plus fervents de cette Coupe du monde », se félicite Montassar Talbi.

Le public tunisien lors de la rencontre face à l'Australie, le 26 novembre 2022. AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

« Demain, on sera dans un stade où il y aura de la ferveur avec leur public. On aura presque l’impression de jouer à l’extérieur », commente le coach français Didier Deschamps, qui a évidemment l’intention de terminer premier du groupe D. « Ce sera un match difficile face à un adversaire qui aura envie de passer, et qui aura son public au stade. Il y aura de l’ambiance et on aime ça », renchérit l’international français Aurélien Tchouaméni, qui a eu l’occasion de côtoyer plusieurs joueurs de la Tunisie dans le Championnat de France.

Il reste donc une dernière cartouche aux Tunisiens pour espérer se hisser au deuxième tour d’un Mondial, pour la première fois de leur histoire. Mais, il faudra absolument battre la France, championne du monde, et si possible avec un score large pour profiter de la différence de buts.

► À lire : Aïssa Laïdouni, la bonne pioche de la Tunisie

Youssef Msakni attendu par le public tunisien

La Tunisie, avec son équipe plutôt défensive, n’a inscrit le moindre but lors de ce premier tour. Après avoir longtemps privilégié un jeu offensif, la Tunisie est désormais réputée pour sa défense robuste.

Si les Aigles ont un certain Youssef Msakni, 32 ans, le capitaine n’a pas encore réussi à concrétiser les différentes tentatives face au Danemark et à l’Australie. « Nous n’avons pas pu marquer face à l’Australie. Nous n’avons pas été efficace. Nous devons être plus réaliste sur le terrain », avoue Jalel Kadri.

« J’étais présent au Parc des Princes pour le match amical face au Brésil et j’ai aussi vu la Tunisie face au Danemark ici à Doha. Je sais que Jalel Kadri va jouer la qualification pour les huitièmes », dit pourtant Didier Deschamps. La Tunisie n’a jamais battu la France.

« Demain, ce sera historique, et nous espérons que tout ira bien pour nous », glisse Jalel Kadri. « C’était frustrant de perdre face à l’Australie. Mais on a une occasion en or de se racheter. La France a de belles individualités comme Kylian Mbappé. Mais c’est une équipe de 11 joueurs, contre une équipe de 11 joueurs », conclut Montassar Talbi.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne