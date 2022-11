Direct

Coupe du monde 2022: Équateur - Sénégal en direct

L'Équateur affronte le Sénégal, le 29 novembre 2022. © Studio graphique FMM

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'heure du dénouement est arrivée dans le groupe A du Mondial 2022, avec les rencontres Équateur-Sénégal et Pays-Bas-Qatar, ce 29 novembre. Les Qatariens sont éliminés, mais Lions, Bataves et Équatoriens se disputent les deux places qualificatives pour les huitièmes de finale. Suivez en direct sur rfi.fr le match entre les Sénégalais et les Sud-Américains, à partir de 15h en temps universel (16h à Paris, 18h à Doha).