Mondial 2022: le Camerounais André Onana quitte la compétition

Le gardien de but camerounais André Onana face à la Corée du Sud, en match de préparation à la Coupe du monde 2022, le 27 septembre à Séoul. REUTERS - KIM HONG-JI

Texte par : Farid Achache Suivre

André Onana, gardien titulaire des Lions Indomptables, quitte le Qatar et ne disputera pas la suite de la Coupe du monde 2022. Les Camerounais affrontent le Brésil pour leur dernier match de poules et une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale (vendredi 2 décembre). Visiblement, la fracture est trop grande entre le gardien de l'Inter Milan et son sélectionneur Rigobert Song. André Onana avait été écarté du groupe avant le match face à la Serbie pour des raisons disciplinaires, lundi 28 novembre. La Fédération camerounaise de football avait indiqué dans la soirée du 28 novembre qu’elle réitérait son « soutien total » au sélectionneur et à son staff dans un communiqué.