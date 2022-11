Coupe du monde 2022: le Maroc peut rêver des huitièmes de finale

Jeudi 1er décembre, les Marocains affrontent le Canada pour une place en huitièmes de finale. Le Maroc avait été la première équipe africaine de l’histoire du Mondial à passer le premier tour en 1986. Depuis, les Lions de l’Atlas ont toujours été sortis en phase de groupes. Avec quatre points, le Maroc a besoin d'une victoire ou d'un nul pour valider définitivement son ticket pour les huitièmes de finale.

De notre envoyé spécial à Doha,

Après avoir mis en échec la Croatie, vice-championne du monde 2018, et battus les Belges, demi-finalistes en Russie, dans le groupe F, il n’y avait pas eu de triomphalisme du côté des Lions de l’Atlas, juste contents d’être toujours en course pour une place au deuxième tour.

L'envie d'exister

« Bien évidemment, je veux être heureux de cette victoire, mais il nous faut récupérer », avait temporisé le sélectionneur marocain Walid Regragui en conférence de presse après la victoire face aux Diables rouges. Regragui exhortait ses joueurs à « garder cet esprit combattant ». « On n'a rien fait, on n'est pas qualifiés (pour les huitièmes de finale, Ndlr), et je suis venu pour me qualifier. Peut-être qu'en huitièmes, on lâchera plus les chevaux, mais aujourd'hui, on a envie d'exister comme les grandes nations, à savoir passer ce premier tour », ajoutait le coach des Lions de l’Atlas.

Le retour de Yassine Bounou

Forfait à quelques instants du début de la rencontre face à la Belgique, le gardien du Maroc Yassine Bounou « est prêt » pour ce match décisif, a indiqué le sélectionneur Walid Regragui. Dimanche dernier, le gardien du Séville FC, encore présent sur la pelouse aux côtés de ses coéquipiers au moment des hymnes, avait finalement laissé sa place à Munir El Kajoui.

Les Marocains ont donc leur destin en mains face au Canada. Ils totalisent quatre unités et peuvent logiquement rêver d'intégrer le Top 16 du tournoi, comme en 1986 au Mexique. Les Marocains avaient été ensuite battus par l’Allemagne de l’Ouest (1-0).

Depuis le début du Mondial au Qatar, seules deux sélections sur les 32 engagées n’ont pas encaissé de but : le Brésil et le Maroc. Les Lions de l’Atlas n’ont jamais réussi une telle prouesse en cinq participations. Le Maroc pourrait terminer la phase de groupes en gardant sa cage inviolée.

