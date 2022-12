Coupe du monde 2022: Cameroun - Brésil en direct

Direct

Choc pour les Camerounais : en clôture du groupe G du Mondial 2022 de football, les Lions Indomptables affrontent le Brésil, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, ce 2 décembre à Lusail. Le Cameroun a besoin d'une victoire pour espérer voir le tour suivant. Ont-ils une chance face à une Seleçao remaniée ? Suivez cette rencontre en direct sur rfi.fr à partir de 19h en temps universel (20h à Paris et 22h à Doha).

Les Lions indomptables n'ont pas leur destin en mains avant de défier le Brésil. Ils n'ont pris qu'un point en deux matches et pointent à la troisième place du groupe G, derrière les Brésiliens donc (6 points) et les Suisse (3 points). Rigobert Song et ses hommes n'ont pas le choix : ils doivent battre la Seleçao et compter sur une contre-performance de la Suisse contre la Serbie dans le même temps.

