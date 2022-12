DIRECT

Coupe du monde 2022: le huitième de finale Angleterre - Sénégal en direct

L'Angleterre affronte le Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. © Studio graphique FMM

Champions d'Afrique en titre, les Sénégalais défient l'Angleterre, quatrième du Mondial 2018 et finaliste du dernier Euro. Le choc entre les Lions et le Three Lions est à suivre en direct ce 4 décembre sur RFI à partir de 19h TU. (20h heure française, 22h heure de Doha).